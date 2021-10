Les années se suivent et se ressemblent à l’Excel. Flash-back sur la saison 2020-2021. Lors de la 8e journée, le REM se déplace à Ostende. Il se fait corriger 3-0. Conséquence : une semaine plus tard, après une nouvelle défaite, Da Cruz est licencié. Dimanche, lors de la 8e journée de D1B, les Hurlus ont reçu la même sanction à Lommel. Le fiasco était total et les Hennuyers semblaient au plus mal. Cette fois, le coach ne pouvait être mis de côté car Enzo Scifo a été remercié jeudi dernier. Il fallait donc chercher et trouver d’autres responsables.