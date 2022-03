Un petit but de Carcela aura suffi au bonheur des Hurlus qui ont décroché trois points dans une rencontre assez fermée au Lierse. Un succès mérité au nombre d’occasions (NDLR : une tête dangereuse de Gnohéré, deux belles frappes de Chevalier…) qui permet à l’Excel de valider son maintien dans l’antichambre de l’élite pour la prochaine saison. Sur les dernières semaines, cette survie dans le monde professionnel ne faisait plus aucun doute tant les hommes de José Jeunechamps ont rempli leur tâche sur le terrain et ont pris des points contre quasiment tous leurs adversaires. Seuls les deux premiers, Westerlo et le RWDM, se sont montrés plus forts qu’eux. (...)