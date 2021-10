En tant que bon ami d’Enzo Scifo, Walter Baseggio a suivi de près la saga entourant le départ de l’ancien Diable rouge de Mouscron. "Je suis attristé par la mise à l’écart d’Enzo", affirme Baseggio, qui fut l’équipier de Scifo à Anderlecht. "Je ne l’ai pas eu au téléphone depuis que cela s’est passé, mais on s’était parlé avant cela. Il travaillait dans des conditions difficiles. Premièrement, il faut avoir le soutien du club. Et, deuxièmement, il ne pouvait pas transférer les joueurs qu’il voulait. En Division 1B, cela ne suffit plus de prendre des joueurs d’expérience, comme il y a dix ou quinze ans. Il faut des joueurs affamés. Maintenant, on dit tout plein de choses au sujet d’Enzo. Moi, je dis qu’il mérite le respect. Je l’ai eu comme entraîneur à Mouscron (en 2008-2009) et je me suis bien amusé. J’espère que Mouscron relèvera la tête et je suis convaincu qu’Enzo partage mon avis."