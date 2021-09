Sans club depuis la fin de son contrat à Larnaca à Chypre, Nils Schouterden s'est engagé avec le Lierse en 1B Pro League, a annoncé le club lierrois lundi. Schouterden, 32 ans, a été formé à Oud-Heverlee Louvain et a aussi porté les couleurs de Saint-Trond (2009-2013), Eupen (2013-2014 et 2017-janv.2021), Westerlo (2014-2016) et Malines (2016-2017).

En janvier dernier, il avait rejoint le club chypriote de Larnaca mais n'a pas été prolongé. Libre de tout contrat, l'ailier vient de s'engager avec le Lierse, pensionnaire de 1B Pro League.

"Je suis heureux de pouvoir enfin me concentrer à nouveau sur le football", a expliqué Schouterden, cité par le communiqué. "Après mon premier contact avec le Lierse, j'ai été immédiatement convaincu. Je rejoins un club familial et agréable, et je vois beaucoup de potentiel dans ce club. Je suis prêt à me concentrer à 100% sur cette nouvelle histoire."