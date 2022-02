S’il compte 92 matchs à Waasland, le Hurlu ne connaît plus grand monde dans ce club : "Je suis concentré sur Mouscron."

La venue de Waasland permettra à Lucas Ribeiro, s’il est repris, de retrouver le Canonnier le temps d’une soirée. Mais ce ne seront pas les seules retrouvailles possibles. Olivier Myny va effectivement affronter un club où il a passé trois saisons et joué 92 rencontres. "Mais c’est un duel comme les autres pour moi. Il y a eu beaucoup de changements dans le club depuis mon départ. Je ne connais plus que trois ou quatre personnes dans l’encadrement. Et je n’ai joué qu’avec Tshimanga à OHL et Schrijvers. Cela ne fait plus grand monde. De toute façon, je suis un joueur de Mouscron maintenant ; je ne me concentre que sur mon club."

Face à leur public, de retour pour la première fois en 2022, les Hurlus auront à cœur de laver l’affront du premier duel de la saison (0-4). D’autant plus que les trois points semblent obligatoires pour pouvoir encore espérer la deuxième place.