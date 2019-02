Oud Heverlee Louvain, lanterne rouge de la Proximus League de football avec 22 points en 24 matches, a annoncé dimanche sans surprise, qu'il se séparait de son coach principal Nigel Pearson, après la nouvelle et importante défaite, 0-1, subie vendredi soir contre Roulers.

L'Anglais, qui avait notamment fait monter Leicester City en Premier League en 2014, était à la tête de l'équipe louvaniste depuis septembre 2017. Mais alors qu'il était censé ramener le club en D1A, celui-ci est au contraire menacé d'une relégation en D1 amateurs. Le T2 Joachim Mununga assurera l'intérim, en attendant l'arrivée d'un nouveau T1. Pearson, 55 ans, avait été amené à Den Dreef par le président Vichai Srivaddhanaprabha, décédé en octobre dernier dans un accident d'hélicoptère aux abords du stade de Leicester City. Il avait auparavant entraîné Southampton (2008), Hull City (2010-2011), Leicester City (2008-2010 et 2011-2015) et Derby County (2016). Ex-défenseur de Sheffield Wednesday et de Middlesbrough, Pearson avait mené OHL à la deuxième place du classement cumulé lors de la première saison de son règne, mais sans remporter une seule des deux périodes désignant les finalistes du championnat. Aujourd'hui dernier, le club ne pourra pas éviter de disputer les playdown, autrement dit le Tour de relégation. Mununga sera sur le banc comme entraîneur principal samedi prochain (20h30) à Malines.