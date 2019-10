Rejoint en tête du classement vendredi par Westerlo, vainqueur du Beerschot (1-2), Oud-Heverlee Louvain, pourtant leader autoritaire de la Proximus League jusqu'ici, a subi sa troisième défaite de la saison (3-1) samedi sur la pelouse de la lanterne rouge Roulers lors de la dixième journée de championnat.

Les Louvanistes ont sombré en première période, encaissant trois buts en dix minutes des œuvres de Voet (23e), Andzouana (31e) et Naessens (33e), avant de sauver l'honneur en fin de rencontre grâce à Henry (90e+2). Roulers signe par la même occasion sa première victoire de la saison.

Samedi soir (20h30), Virton pourrait prendre la tête du championnat si les Luxembourgeois s'imposent à domicile contre Lommel. Dimanche, Lokeren et l'Union Saint-Gilloise clôtureront la journée.

Westerlo et OHL (19 points) partagent actuellement la tête du classement. Suivent Virton et l'Union (18 points), le Beerschot (11), Lokeren (9), Lommel (7) et Roulers (5).