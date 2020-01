Vincent Euvrard, l'entraîneur d'OH Louvain, s'en est pris à l'arbitrage en D1B sur ROB TV jeudi soir.

"Il est clair qu'il y a un certain nombre de personnes qui ne veulent pas qu'OHL remporte la deuxième période", a déclaré Euvrard en faisant référence aux matchs contre Lommel, Lokeren et Westerlo au cours desquels le club a été "volé".

OHL, qui a remporté la première période, n'est que cinquième de la deuxième avec 11 points en 9 matchs à quatre unités de Virton. OHL est sur une mauvaise série, car il n'a obtenu que cinq points sur les six dernières rencontres. "Avec un arbitrage correct, nous aurions pu avoir cinq points de plus et nous aurions alors été premiers", a insisté Euvrard.

OHL n'a enrôlé qu'un joueur jusqu'à présent pendant cette période de transferts: le milieu offensif Tristan Borges. Il vient du FC Forge avec lequel il a été champion du Canada en 2019 et pour lequel il a marqué 13 fois. "Nous planchons toujours sur un certain nombre de dossiers et nous verrons si des accords seront conclus dans les dernières heures", a affirmé Euvrard.