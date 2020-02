Le Sporting Lokeren traverse une période de turbulences tant au niveau sportif que financier, mais les joueurs et le staff de la lanterne rogue de la Proximus League veulent "continuer à se battre" pour le club. C'est ce qu'ils ont fait savoir dans un communiqué après un entretien avec le président Louis de Vries.

"Nous avons été informés ce matin que le club se trouve dans une situation financière précaire et qu'il est possible que les salaires en retard et futurs tant des joueurs que des entraîneurs ne soient plus payés. Suite à cette nouvelle, les joueurs et le staff ont décidé de continuer à se battre pour le club, malgré ces circonstances difficiles, dans l'intérêt des supporters, des formateurs et des collaborateurs.

Battu 0-2 par Virton, Lokeren est condamnné à jouer les playdowns de la D1B. Sur le plan financier aussi, les Waaslandiens sont en mauvaise posture et le président Louis De Vries cherche de nouveaux capitaux pour maintenir le club en vie."