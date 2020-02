Lokeren affrontera le Beerschot dans son stade vendredi soir.

Les joueurs ont pris cette décision ce jeudi. La question est de savoir si ce sera le tout dernier match du matricule 282. Les joueurs et les entraîneurs n'ont plus été payés depuis un certain temps. Le club est confronté à de graves difficultés financières et il semblerait que le président Louis de Vries ne puisse plus éviter la faillite. "Les joueurs et le staff technique du Sporting Lokeren ont indiqué jeudi après-midi qu'ils joueront le match contre le Beerschot avec une conviction totale. Ils veulent faire cela pour le club, les supporters et l'ensemble de l'école des jeunes", ont déclaré les joueurs dans un communiqué de presse commun. "Peut-être aussi, mais personne ne l'espère, car cela pourrait être le dernier match du Sporting Lokeren. En outre, les joueurs et le staff technique ne veulent pas mettre en danger les discussions en cours avec les investisseurs en ne jouant pas contre le Beerschot. Après le match, il n'y aura plus d'entraînement et les playoffs 3 ne seront pas préparés tant que l'on n'aura pas confirmé l'injection financière nécessaire dans le club et que les joueurs, le staff technique et le personnel seront payés".

Mercredi, il n'y a pas eu d'entraînement. Les joueurs et les entraîneurs se sont ensuite mis à table avec le conseil d'administration et ont eu une longue conversation.