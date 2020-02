OHL, Westerlo et le Beerschot veulent retrouver leur place en D1A, Virton en rêve.

Il ne reste que deux journées de championnat à disputer en D1B et le suspense est entier. Qui remportera la seconde tranche et rejoindra OHL, vainqueur de la première tranche, en finale pour une place en D1A ? Une question à laquelle personne ne peut répondre puisque les leaders Westerlo, Virton et le Beerschot (20 points) ne sont départagés que par le goal-average alors qu’OHL est en embuscade à trois longueurs. Le sprint final est haletant et la tension risque d’être palpable au cours de ces deux dernières journées de la phase classique.

L’inattendu Westerlo

Déjà troisième de la première phase, Westerlo occupe actuellement la tête de la seconde tranche grâce à une meilleure différence de buts. Une équipe emmenée par Bob Peeters et dont la reprise par l’investisseur turc Oktay Erçan en juin dernier a remobilisé tout un club, relégué en D1B en mai 2019.

La revanche gaumaise avant l’exploit historique ?

Depuis l’arrivée de l’homme d’affaires luxembourgeois Flavio Becca, déjà propriétaire du F91 Dudelange, à l’été 2018, Virton a basculé dans une nouvelle dimension. Grâce à de gros investissements financiers de son propriétaire, le club gaumais a remporté le titre en D1 amateurs l’an dernier et est arrivé en D1B avec des ambitions. Après avoir manqué la première tranche lors de l’ultime journée de la première phase, Virton ne veut pas laisser passer cette seconde chance. Avant de créer l’exploit et de rejoindre la D1A pour la première fois de son histoire ?

La troisième sera-t-elle la bonne pour le Beerschot ?

Une finale perdue face au Cercle Bruges il y a deux ans, une autre contre Malines la saison dernière : le Beerschot veut disputer une troisième finale de rang et enfin retrouver l’élite du football belge. Un objectif que le club poursuit depuis son retour aux affaires après la la faillite de 2013.

OHL peut mettre tout le monde d’accord…

Vainqueurs de la première tranche, les Louvanistes pourraient mettre tout le monde d’accord en signant une incroyable remontée sur le fil pour ravir la seconde tranche et s’assurer un retour en D1A sans passer par la case finale. De quoi enfin rentabiliser les énormes moyens financiers avancés par King Power depuis son arrivée au club.

La descente aux enfers de Lokeren

En mai dernier, Lokeren était relégué en D1B. Neuf mois plus tard, le club est au plus mal, que ce soit sportivement ou financièrement. Bon dernier du championnat, Lokeren est déjà condamné à devoir jouer les playdowns pour éviter la relégation en D1 amateurs. Ce sera au meilleur des cinq matchs, face à Roulers ou Lommel, les septième et sixième se tenant en deux points et se battant pour éviter cette 7 e place synonyme de playdowns.

Mais si Lokeren risque bien de basculer de la D1A à la D1 amateurs en l’espace d’un an à peine, un scénario plus désastreux s’est dessiné ces dernières semaines. En proie à de gros soucis financiers, le club avait scellé un accord de reprise avec un partenaire chinois. Seulement voilà, le coronavirus est passé par là et le dossier traîne. Du coup, les joueurs et le staff ne sont plus payés alors qu’une réunion de crise était prévue au club ce jeudi soir afin d’évoquer cet avenir plus qu’incertain. Et, dans les travées du Daknam, les rumeurs de faillite vont bon train…