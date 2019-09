Westerlo a retrouvé la victoire samedi après la défaite 1-0 contre Virton la semaine dernière en Proximus League. Les Campinois se sont imposés 2-0 contre le Beerschot lors de la 5e journée de D1B et enregistrent un quatrième succès. Ils dépassent par conséquent l'Union St-Gilloise (10 pts) et s'isolent en tête du classement avec 12 unités en attendant le duel entre OH Louvain (9 pts) et Roulers (2 pts) prévu en soirée (20h45).

Les Campinois ont débloqué le marquoir à la 37e minute via Christian Bruls sur penalty. Ils ont ensuite enfoncé le clou juste avant l'heure de jeu grâce à Lukas Van Eenoo.

Deux buts suffisants pour avoir raison du Beerschot qui peine à enchaîner les résultats. Les Anversois sont 4e du classement avec 7 points.