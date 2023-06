Le RFC Liège gagne contre Eupen… et prend bonne note du niveau supérieur

Eupen n’est certes pas le pensionnaire le plus fringant de l’élite de notre football, mais les Pandas, malgré leurs faiblesses actuelles, ont logiquement donné aux Liégeois un premier aperçu de ce qui les attend dans les mois à venir. Dans un contexte semblable aux futures échéances, Gaëtan Englebert et son staff technique étaient à l’affût des premiers enseignements à tirer. Le coach liégeois est venu, il a (accessoirement) vaincu mais il a surtout vu. “On sait rivaliser dans le jeu, notait-il. Il faut maintenant parvenir à ajouter une plus grande rigueur, nécessaire si on veut aligner des résultats au niveau supérieur. Pendant 90 minutes, à tous les postes et pour chaque joueur ! Nous en sommes capables parce que le groupe, sur le plan mental, a encore une marge de progression. On affrontera de meilleures équipes et on ne pourra pas toujours dominer en jouant haut. À partir d’une bonne organisation défensive, on sait aussi que nous avons de la vitesse dans notre jeu pour miser sur la contre-attaque, à l’image de notre but. ”

Le capitaine Jonathan D’Ostilio abondait dans le même sens que son coach. “Techniquement, il y a déjà une plus grande précision. La saison passée, certaines de nos maladresses n’étaient pas exploitées. Ici, nos petites erreurs d’approximation peuvent déboucher au moins sur une occasion pour l’adversaire. Nous devrons jouer beaucoup plus juste tactiquement. ”

Monté au jeu dès la reprise pour arpenter son habituel flanc gauche sur une pelouse symbolique qui avait lancé sa carrière en D2 il y a déjà dix ans, le Grivegnéen soulignait la débauche d’efforts de chacun. “Eupen avait une bonne maîtrise du ballon et croyez-moi, nous avons pas mal couru derrière. On a réussi à répondre par notre solidarité, en inscrivant ce petit but en fin de match qui fait très plaisir. Nos trois semaines de récupération ne nous ont pas fait perdre énormément de nos capacités physiques. La bonne petite semaine d’entraînement nous a permis de tenir le coup physiquement pendant 90 minutes. Le plus important n’était pas le résultat. On prenait surtout ce match comme un entraînement où chaque joueur a pu s’exprimer pendant une mi-temps. Et dans l’ensemble, ça s’est plutôt bien passé. ”

AS Eupen : Moser (46e Nurudeen), Alloh (70e Zaatout), Kral (77e Di Matteo), Filin (77e Ngangala), Van Genechten (70e Youndje), Paeshuyse (70e Keita), Baiye (46e Christie-Davis), Lambert (46e Magnée), Bitumazala (62e Déom), Nuhu (70e Alvarez), N’Dri (62e Adjevi).

RFC Liège : Debaty (46e Lejoly), Lioka Lima (46e D’Ostilio), Van den Ackerveken (46e Luzein), Lambot (73e Van den Ackerveken), Massart (46e Nyssen), Merlen (46e Arslan), R. Wilmots (46e Loemba), Handzongo (46e Bruggeman), Mouchamps (46e Cavelier), Mouhli (46e Cascio), Bertaccini (46e Panepinto).

Arbitre : M. Smet.

Avertissement : R. Wilmots.

Le but : 85e Bruggeman (0-1).

Nez cassé pour Bustin, cheville douloureuse pour Mputu

“C’était un but gratuit. J’ai surtout dû faire l’effort pour piquer mon sprint ! ” Voilà comment Benoît Bruggeman décrivait, tout sourire, sa frappe victorieuse du pied gauche à cinq minutes de la fin. Le numéro 7 sang et marine s’est retrouvé à point nommé pour finaliser une magnifique action collective, amorcée par Loemba et Cavelier, facilitée surtout par des automatismes bien huilés. Pour la petite histoire, Bruggeman a pris le relais, dès la reprise, d’un des deux jeunes éléments (Patrick Handzongo, Cameroun) mis à l’essai ce samedi à Eupen. L’autre (Nielsen Luzein, Stade Rennais) suppléait numériquement un Jordan Bustin forfait à cause d’un nez cassé à l’entraînement ! Jesse Mputu, toujours en délicatesse avec sa cheville douloureuse sur les terrains durs, n’était pas de la partie lui non plus.