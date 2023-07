Gaëtan Englebert prépare son groupe pour la D1B : “Tout le monde devra être irréprochable”

Concrètement, le noyau sera composé de trois gardiens (le 3e sera le fils de Mbo Mpenza, Joshua), sept défenseurs, cinq milieux, quatre flancs et trois attaquants. Soit 19 joueurs de champ, parmi lesquels figurent plusieurs jeunes. Un noyau peu large… à l’image du budget pour cette première saison professionnelle. “Nous en sommes conscients. Chacun devra donc être irréprochable. À la mi-août, nous ferons le point afin de voir si nous poursuivons le recrutement ou non, selon les besoins et le budget.”

Tous espèrent retrouver un groupe soudé sur et en dehors du terrain, comme ce fut le cas la saison dernière. “Je suis satisfait des quatre nouveaux, qui se sont vite intégrés. À chaque match, nous alignerons une équipe pour gagner, poursuit le T1. Nous devrons prouver que nous avons notre place dans le monde pro.”

Actuellement, chacun bénéficie de temps de jeu lors des amicaux (le prochain ayant lieu ce samedi à 18 heures à Verlaine). “Mais peu à peu, nous allons nous orienter vers notre onze de base car il sera important d’être prêt dès le début pour engranger un maximum de points.”

Un stage de trois jours est d’ailleurs prévu à la Côte.

Du changement au stade et dans le sponsoring

Qui dit nouvelle saison chez les pros, dit nouveaux sponsors. Comme de coutume, en coulisses, Alain Pappaert a abattu un travail colossal. Parmi les nouveaux, StarCasino, qui devient le sponsor principal et figurera à l’avant du maillot. “Il s’agit d’une société liégeoise, qui travaille dans le monde du sport depuis longtemps”, dit Pierre François. BigMat sera toujours présent mais prendra place à l’arrière et sur le maillot des jeunes.

Au niveau des infrastructures, les travaux avancent bien au stade de Rocourt. L’année dernière, l’éclairage avait été mis aux normes. Cette fois, le travail principal concernait le terrain synthétique et il est presque totalement terminé.

Par ailleurs, toutes les parties qui possédaient des gravillons sont en train d’être asphaltées, comme le veut le règlement. Un nouvel espace catering sera mis à disposition des supporters. L’ancien chapiteau VIP va être agrandi de près de 100 m2 et une tribune assise de 200 places sera installée devant. Pour les supporters toujours, les chaises de la terrasse de l’espace Robert Waseige seront remplacées par une tribune.

Pour la direction, des nouveaux bureaux vont être mis en place (le lieu comportera aussi le poste de commandement) puisque l’ancien conteneur où ils étaient installés servira de salle de presse.

La TV aura à sa disposition des mats pour installer les caméras mais aussi une cabine pour les commentateurs.

Tous ces travaux représentent un coût important pour le club et ne sont pas faciles à mettre en place dans de si petites infrastructures (temporaires ?). Mais ils sont obligatoires pour évoluer en Challenger Pro League.