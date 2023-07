Football professionnel et école : Sébastien Huyghe, le préparateur physique du RFC Liège, a choisi de combiner les deux

Pourtant professeur à temps plein en Haute Ecole, ce professionnel du coaching et de la préparation physique a dû revoir son emploi du temps et ses priorités. “Le club est satisfait du travail que j’ai accompli depuis que je suis arrivé. Alors, il m’a proposé un contrat professionnel que je ne pouvais refuser. J’ai pris un congé pour convenances personnelles à l’école. La direction de Liège souhaite y aller progressivement. Je serai donc à mi-temps au club et l’autre à l’école”, explique Sébastien. Un choix sérieux et mûrement réfléchi, surtout lorsque l’on habite à Soignies, que l’on donne cours à Nivelles et que l’on entraîne à Liège. “Le sport de compétition apporte ce petit supplément d’adrénaline car chaque semaine, il faut être performant. J’adore cet aspect. En revanche, à l’école, ce n’est pas présent et l’enseignement devient de moins en moins gratifiant pour le professeur.”

Cette saison en D1B, le club est bien conscient qu’il sera moins dominant qu’à l’échelon inférieur. Mais l’objectif est de faire bonne figure malgré tout. “Ce sera particulier car nous serons l’un des petits poucets de la D1B. Il va falloir se battre chaque semaine, ce qui rend le défi d’autant plus excitant. Notre objectif sera de nous maintenir le plus rapidement possible et de causer des problèmes aux grosses équipes de cette division. Comme on dit souvent, l’appétit vient en mangeant…”

Sébastien Huyghe sera présent plus régulièrement. ©MaMick Photography

Après une première reprise en juin, les joueurs ont entamé la deuxième et dernière phase de la préparation depuis une semaine. De quoi déjà avoir une idée de l’état de forme physique des nouveaux et des anciens. “Les joueurs sont en progression physiquement. Ils accumulent de grosses charges de travail. Après avoir bénéficié de plusieurs semaines de repos, ils ont été réunis fin juin pour effectuer des tests et reprendre progressivement l’entraînement. Les joueurs ont également eu une semaine de vacances avec un programme individuel à suivre pour maintenir leur condition physique. Maintenant que nous entamons la phase plus intensive de la préparation, je dois dire qu’ils répondent bien à la charge de travail, poursuit celui qui a notamment connu des aventures à Tubize et au RWDM. Les nouveaux joueurs se sont rapidement intégrés au groupe et apportent une saine concurrence, ce qui stimule l’ensemble de l’équipe. Pour l’instant, nous sommes satisfaits des efforts que les joueurs fournissent pour être en forme et prêts pour le début de la saison.”

Lors du défunt championnat, la forme physique des joueurs a été exemplaire du début à la fin et a bien souvent contribué à renverser des situations délicates mais aussi à limiter les blessures. Un niveau plus haut, la préparation est quelque peu différente. “Sur le plan technique et tactique, les joueurs sont généralement plus compétents et le jeu est plus rapide en D1B qu’en Nationale 1. Cela signifie qu’il est essentiel d’améliorer la vitesse de déplacement dans les efforts et les contre-efforts pour pouvoir répondre à l’intensité accrue du jeu. Cette année, les joueurs sont suivis de près au quotidien grâce à l’utilisation d’applications et de technologies avancées. L’équipe utilise un système GPS pour mesurer les performances individuelles et collecter des données précises lors des matchs et des entraînements. Celles-ci fournissent des indicateurs de performance importants qui aident les entraîneurs à prendre des décisions éclairées et à améliorer la stratégie d’équipe.”

Voilà qui promet de belles choses…