Le RFC Liège gagne à Tirlemont (0-1) et entre dans sa dernière phase de préparation

Déjà victorieux à Eupen et à Verlaine, le RFCL a signé un nouveau succès dans une préparation qui va bon train. Midou Mouhli, d'une superbe frappe à distance, s'est chargé d'inscrire l'unique but de la rencontre après 25 minutes de jeu. Sur la pelouse synthétique du Bergéstadion, là où le matricule 4 avait fêté sa montée en D1B en mai dernier, les Liégeois se montraient plus entreprenants et dangereux en première période. Des garçons comme Panepinto et Offermann, à deux reprises, auraient d'ailleurs pu alourdir les chiffres avant que Tirlemont ne mette davantage le nez à la fenêtre après le repos.