Après la victoire à Tirlemont, le compte à rebours est lancé pour le RFC Liège

”C’était le dernier match où chacun disposait du même temps de jeu, parfois sur des postes un peu différents pour certains joueurs. À partir de ce lundi, on se concentrera sur un travail plus orienté vers une équipe type.”

Précisons que Mputu (infiltration au genou), Mouchamps et Arslan (par précaution), ainsi que Lejoly (choix) n’ont pas participé à la rencontre face aux Sucriers. Alors que Lorenzo Offermann, jeune élément offensif de 21 ans en provenance de l’AS Eupen, était à l’essai et sera revu en ce début de semaine.

À trois semaines du lever de rideau sur le championnat, Gaëtan Englebert et son staff s’apprêtent donc à entrer dans une phase plus pointue de la préparation.

”Nous allons maintenant travailler notre niveau de jeu, axé sur la finition et les deux rectangles”, détaille encore le coach liégeois. “Liège doit devenir une équipe qui a aussi envie de gagner ses matchs à un niveau supérieur. Il y a un moment où on doit se diriger vers ce qui compte le plus dans un match de football : marquer et ne pas encaisser, plutôt que de montrer du (beau) jeu et des courses ! Nous entamons une série de rencontres amicales contre des adversaires d’un autre calibre (NdlR : Willem II, Seraing, MVV). Plus que le résultat, on doit y voir des améliorations dans notre jeu.”

En clair : montrer que le groupe tient la route (ou peut la tenir) à tous les niveaux. Avec un leitmotiv dans le travail : gagner le premier match de championnat contre Dender. Le compte à rebours est lancé.