Un nul 2-2 pour le derby amical: Seraing tâtonne, Liège monte en puissance

Après un match nul finalement logique, les deux entraîneurs ont pris le temps d’analyser les premières tendances que nous avons dégagées.

1. Quels enseignements peut-on tirer de ce match ?

Seraing

"Catastrophique". Même s’il reconnaît volontiers "exagérer le trait", Grégory Proment a rapidement trouvé un qualificatif pour définir la prestation de ses hommes. Le plus grand chantier se situe en défense, avec un trio qui a laissé beaucoup trop d’espaces aux attaquants liégeois et s’est montré incapable de soigner la première relance. "Nous devons cravacher pour inscrire un but mais notre adversaire doit simplement attendre notre erreur."

Offensivement, il manque un avant-centre capable de garder le ballon pour permettre au bloc collectif de s’infiltrer depuis la deuxième ligne. Aligné en pointe, Soumah-Abbad a laissé une bonne impression générale dans un registre différent.

Liège

Cette saison, les Sang et Marine miseront encore sur leur solidité défensive et leurs transitions offensives rapides pour faire mal à leurs adversaires. Bertaccini commence à trouver ses marques et peut compter sur la vivacité de Bruggeman, Cascio et Mouchamps pour jouer en combinaisons. "Quand nous jouons directement vers le but, sans trop réfléchir, nous pouvons être dangereux et marquer. Pour autant, nous devons être plus concrets en zone de finition."

Le réalisme sera l’une des clés de la campagne principautaire. Samedi, Seraing a profité de l’une ou l’autre erreur de placement. "Il y avait des joueurs de qualité en face et lorsque nous leur laissons trop d’espace, ils sont aussi capables de trouver l’ouverture. Nous avons pris le premier but alors que cela devait être O-2 ou 0-3", commentait Gaëtan Englebert, qui a également fait part de son insatisfaction vis-à-vis du comportement de ses remplaçants.

2. Seraing et Liège ont-ils encore besoin de renforts ?

Seraing

Outre un attaquant, de la qualité défensive et sur les ailes (Poaty et surtout Mansoni sont annoncés sur le départ) ne serait pas superflue. La direction sportive en est consciente et compte sur les cinq éléments sénégalais qui vont débarquer de Génération Foot, l’antenne de Metz sur le continent africain. "Je ne sais pas encore quand je pourrai compter sur eux. Ils viennent de terminer leur championnat, ils n’auront donc pas besoin de préparation. Leur acclimatation devrait également être rapide. S’ils seront à la hauteur ? Cela, je ne le sais pas encore."

Liège

Deux joueurs en test ont une nouvelle fois reçu du temps de jeu. Offerman n’a pas eu l’occasion de se mettre en valeur durant la dernière demi-heure, tandis que Diamanka, dont le profil de pivot manque dans le noyau, a inquiété Galjé d’une puissante frappe du gauche. "Nous les avons pris pour éventuellement découvrir une belle surprise mais aussi permettre une rotation dans le noyau et ne pas obliger certains éléments à accumuler trop de minutes de jeu en préparation."

Les deux joueurs ne devraient pas recevoir de contrat, du moins pas dans les prochains jours.

3. Les deux clubs sont-ils prêts pour la reprise ?

Seraing

Le staff se veut "confiant", même si les axes de travail sont évidents. "Mes joueurs ne me donnent pas assez de courses offensives. A 2-1, un centre arrive dans le rectangle de Liège mais il n’y a qu’un seul joueur de Seraing pour tenter de le reprendre et c’est… notre piston gauche. Moi, je veux voir trois ou quatre Sérésiens dans la boîte ! Mes joueurs comprennent ce que j’attends d’eux, maintenant il faut me le montrer sur le terrain."

Liège

Les Liégeois peuvent être sereins. Le onze de base à très peu changé et les automatismes des deux dernières saisons permettent de présenter une qualité footballistique intéressante. C’est surtout dans la tête que Liège va devoir grandir. "On ne peut pas perdre le ballon à deux minutes de la fin (NdlR : Debaty perd le ballon en voulant dribbler) ou à vingt mètres de son but (NdlR : sur l’ouverture du score). C’est mieux de le comprendre maintenant qu’après deux journées de championnat."

