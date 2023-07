Adriano Bertaccini (RFC Liège) : “Je n’ai pas encore marqué ? Ça ne m’inquiète pas”

Aligné durant la première période, il a multiplié les mouvements intéressants et les combinaisons avec ses médians. Il lui a souvent manqué un centimètre ou une décision arbitrale favorable (retenu par le maillot alors qu’il partait seul au but) pour ouvrir son compteur personnel. Il s’est également créé deux opportunités nettes mais il a manqué de chance (tir sur le poteau) et de clairvoyance dans le dernier geste (dribble raté face au gardien). “La première occasion, je me la crée tout seul. Sur la seconde, je regrette de ne pas avoir frappé directement après mon contrôle de balle. Cela va venir, d’autant que je me sens de mieux en mieux dans le jeu, confiait-il. Je sais que je dois remplacer Jérémy Perbet. Cela représente une petite pression car ce n’est pas n’importe qui. On parle de quelqu’un qui a empilé les buts à Liège mais je ne pense pas trop au fait de ne pas encore avoir marqué. Honnêtement, cette situation ne m’inquiète pas car ce ne sont que des matches amicaux. ”

Ce manque de réussite est une explication, le système tactique en est une autre. À Thes, Adriano Bertaccini évoluait dans un schéma avec deux attaquants, alors qu’il est le seul avant aligné par Gaëtan Englebert. Ce changement demande une période d’adaptation. “Le staff me demande de rester davantage dans l’axe et d’être présent devant le but lorsque les flancs ont la balle. Cela me convient très bien, même si mes statistiques pourraient laisser penser le contraire. ”

Un buteur doit vivre avec la pression des chiffres. Le ratio minutes jouées-buts inscrits suffit parfois à certains pour évaluer la qualité d’un attaquant. Pourtant, le Carolo peut se targuer d’apporter sa pierre à l’édifice collectif. À Tilburg, son appel au premier poteau a mobilisé deux défenseurs néerlandais et laissé le champ libre à Mouhli pour tromper le gardien. Ce mouvement ne lui vaut aucune statistique alors qu’il a été déterminant. “Ces appels font partie intégrante de mon style de jeu. J’aime créer de l’espace pour mes équipiers. Cela nous a permis de marquer et finalement, c’est tout ce qui compte. ”

Le public liégeois risque de s’attacher rapidement à cet attaquant de poche, souriant mais capable de se muer en terreur des défenses. Derrière cette sympathie se cache un joueur conscient d’abattre une carte importante pour la suite de sa carrière. “J’ai signé un contrat de deux ans au RFCL et je sais que ces deux campagnes seront cruciales pour moi. Soit elles me permettront de continuer à grimper les échelons, soit je devrai redescendre de niveau, poursuit-il. Le Lierse m’avait proposé un contrat dès le mois d’avril mais je trouvais que c’était trop tôt pour m’engager. Les Francs Borains et Ostende se sont également manifestés mais j’ai toujours dit que si Liège se présentait avec une belle proposition, je n’hésiterais pas. Les supporters et l’histoire du club m’ont tout de suite attiré. Je n’attends qu’une chose : jouer devant ce public face à Dender. Et si je dois attendre ce moment pour inscrire mon premier but, ça me va très bien. ”