Malgré la pluie, le Fan Day du RFC Liège a connu un beau succès (PHOTOS)

Malgré tous ces divertissements, la reprise du championnat se retrouvait dans toutes les discussions. “Le maintien, du beau jeu et je serai un supporter satisfait, explique Pascal, rejoint par son acolyte Jean-Mi, supporter depuis 1980. Depuis que Gaëtan Englebert a repris l’équipe, on développe un jeu plus offensif, sans cesse porté vers l’avant. Personnellement, j’aimerais aussi voir quelques jeunes gagner leur place dans le onze de base au fil de la saison.”

La saison dernière, les fans ont pris la belle habitude de voir leurs couleurs écraser chaque visiteur. Cela risque d’être moins le cas face à des formations professionnelles. Une nouvelle réalité qui devra être assimilée dans les tribunes pour ne pas créer un certain mécontentement. “J’ai envie de dire aux supporters que nous montrerons le même investissement, la même rage lors de chaque match, affirme Benjamin Lambot. Je pense qu’ils sont conscients que nous avons grimpé un nouveau palier et que nous aurons donc besoin d’un temps d’adaptation. Nous aurons besoin d’eux, même encore plus que l’an dernier car nous connaîtrons des moments plus difficiles.”

Les fans semblent avoir compris le message. “Nous avons compris que nous allons changer de monde, reprend Alain pendant l’entraînement spécifique des gardiens. Nous ne jouerons plus contre des équipes comme Mandel ou Visé. D’ailleurs, nous avons certainement l’un des plus petits budgets de la série. Mon rêve ? Le Top 6 mais pensons d’abord à nous sauver.”

”Même si les supporters de la victoire râlent, il restera toujours les fidèles des vingt-cinq dernières années pour encourager nos joueurs”, termine Pascal. Et ce soutien ne sera pas superflu !