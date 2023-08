Mais dans l’esprit du staff liégeois, le déplacement à Maastricht, samedi soir, avait les allures d’une répétition générale à sept jours du premier test grandeur nature de la saison face à Dender.

Si le RFCL a ramené un beau succès du Geusselt, plié en quatre minutes aux alentours de l’heure de jeu, la première période fut loin d’être une partie de plaisir pour les hommes de Gaëtan Englebert, dominés par l’intensité du jeu haut et la qualité technique du MVV dans l’entrejeu, malgré la réaction venue du but égalisateur de D’Ostilio.

"Nous devrons être capables de rester plus souvent en position et ne pas systématiquement courir après le ballon comme nous l’avons fait, analysait le coach liégeois. La récupération du ballon est aussi une question de patience."

Et de communication, jugée insuffisante en pareille circonstance. "On en rediscutera pour améliorer cet aspect-là. On doit gagner en maturité collective, les joueurs doivent reconnaître eux-mêmes une situation de jeu et un ou deux gars doivent intervenir pour remettre les choses en place."

La baisse de régime du MVV et les ajustements opérés au repos ont permis au RFCL, plus efficace et incisif offensivement, de traduire sa supériorité au marquoir.

"Tout se joue très souvent dans le milieu de terrain. Il n’y a pas de secret, on sait comment nous avons évolué la saison passée. On pourra parfois aligner deux attaquants, un ou deux milieux défensifs, mais nous devrons surtout avoir une organisation collective qui tient la route."

"Si le RFC Liège a un talon d’Achille, c’est la profondeur de son noyau."

Englebert l’avait clairement annoncé : les duels face à Willem II, Seraing et MVV devaient aussi servir à dessiner les contours de l’équipe type.

"Il y a des certitudes et des positions où plusieurs solutions existent", dixit le coach sang et marine.

Le quatuor défensif, Wilmots en sentinelle, Bruggeman et Mouchamps sur les flancs, Bertaccini en pointe font partie des premières. Les balances ? Le poste de gardien, Merlen/Loemba dans l’entrejeu et Mouhli/Cascio comme soutien offensif. Sans véritable surprise, à vrai dire. Parce qu’il ne faut pas se leurrer, si le RFC Liège a un talon d’Achille pour affronter la D1B, c’est à n’en pas douter la profondeur de son noyau.

RFC Liège : Debaty, D’Ostilio, Bustin, Lambot, Nyssen, Wilmots, Merlen (46e Loemba), Bruggeman (78e Lioka Lima), Mouchamps (78e Cavelier), Mouhli (46e Cascio), Bertaccini (78e Mputu).

Les buts : 6e Slegers (1-0), 24e D’Ostilio (1-1), 59e Loemba (1-2), 63e Bertaccini (1-3).