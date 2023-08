Au terme du championnat écoulé, son contrat n’a pas été renouvelé et il a donc dû partir à la recherche d’un nouveau défi. S’il s’est entraîné un peu dans son ancien club gaumais, c’est finalement de l’autre côté du pays qu’il dépose son sac puisqu’il s’est engagé avec Knokke et reste ainsi en Nationale 1. Un accord d’une saison, plus une en option, a été signé.