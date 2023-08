À 1 minute près, Liège réussissait un très bon retour chez les professionnels

L’entraîneur a été entendu. Il est difficile de donner un chiffre exact mais près de quatre mille personnes avaient rallié Rocourt. À première vue, il ne restait plus une place libre. Le public est parvenu à se mettre au niveau en entonnant ses chants traditionnels, mais aussi en adressant des mots “interdits aux moins de 18 ans” à Dender qui l’avait privé de la montée il y a un peu plus d’un an.

Est-ce cette atmosphère qui a quelque peu paralysé les Sang et Marine ? C’est probable tant ils ont semblé timorés lors du premier quart d’heure, dépassant rarement leur moitié de terrain. Les Flandriens monopolisaient le ballon, ce qui a permis aux fans liégeois de conspuer Michael Lallemand, coupable d’avoir rejoint le nouvel ennemi l’été dernier. Les “Judas” ont succédé à des mots moins poétiques que nous vous épargnerons. Nathan Rôdes, également un ancien de la maison liégeoise, n’a de son côté pas eu droit à un traitement spécial de la part du public.

Les Liégeois sont progressivement entrés dans la rencontre, montrant davantage de répondant sur le plan physique. Une notion cruciale dans l’antichambre de l’élite, une série réputée pour la puissance athlétique qui y est développée. Mouchamps a d’ailleurs forcé la première frappe cadrée du match (45e), sans pour autant donner de sueurs froides au gardien flandrien.

La seconde période était plus intense, avec des centres de M’Barki qui transperçaient la défense et un but annulé de Bustin pour une position de hors-jeu (78e). Il fallait un exploit pour faire la différence et il est venu des pieds de Hens qui envoyait un coup franc excentré dans la lucarne de Debaty. Un vrai chef d’œuvre !

Malgré tout, Liège a prouvé qu’il méritait sa place parmi les professionnels, même si tout le monde a désormais compris qu’il n’existerait plus de rencontre “facile”, comme ce fut souvent le cas lors du précédent exercice en Nationale 1.

RFC Liège : Debaty, Nyssen, Lambot (90e Mputu), Bustin, D’Ostilio, Cascio (57e Loemba), Wilmots, Mouhli (46e Merlen), Mouchamps (74e Lioka Lima), Bertaccini, Bruggeman.

Dender : Gies, Marzo (66e Ferraro), Ruyssen, Ragolle, Borry (46e Pupe), Hens, Rôdes, Van Oudenhove, Nsimba (90e+2 Cools), Lallemand (46e Myny), M’Barki.

Arbitre : M. Clerkx.

Avertissements : Mouhli, Wilmots, Hens, Bertaccini, M’Barki, Bustin.

Le but : 89e Hens (0-1).