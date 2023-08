Le RFC Liège va devoir mettre tous les atouts dans son camp pour entamer cette saison en Challenger Pro League

Au niveau professionnel, au milieu d’équipes aux grands noms comme Ostende, Zulte Waregem ou encore le Beerschot, Liège sera peut-être l’un des “petits” de la série, avec des clubs tels que Seraing et certaines formations de U23. Il faut bien dire que le budget étriqué et les sommes qui ont dû être dépensées pour mettre les installations de Rocourt aux normes n’ont pas permis de réaliser des folies.

Croiser les doigts

Avec un noyau de seulement 22 joueurs (parmi lesquels trois gardiens et plusieurs jeunes), il faudra compter sur… la chance ! Et ainsi espérer éviter les pépins physiques et les suspensions, sans quoi la tâche sera encore un peu plus compliquée. C’est en début de saison, avec une équipe au complet, qu’il faudra tenter d’engranger le maximum de points. Heureusement, quelques éléments qui ont l’expérience du haut niveau (Lambot, Debaty…) pourront encadrer les plus jeunes.

Des atouts

Malgré ces questions qui tournent autour de l’effectif, le matricule 4 a quelques éléments qui jouent en sa faveur. Son petit stade est assez atypique, avec un terrain étroit, de petites tribunes, etc. Il règne un côté familial et un ancrage local que le club ne souhaite pas perdre, même s’il a fallu changer quelques petites choses au cours de ces dernières années.

Et puis, il y a ce public. Celui qui est là pour faire la différence chaque semaine, à domicile comme en déplacement. Certes, en D1B, Liège ne sera plus le seul club qui attire, mais l’ambiance est tout de même particulière et le rôle de douzième homme est parfaitement joué.

La saison s’annonce compliquée, mais Liège devra miser sur ses quelques particularités pour faire la différence et assurer son maintien le plus rapidement possible.

Le noyau

Debaty, Lejoly, Mpenza, D’Ostilio, Massart, Bustin, Van den Ackerveken, Lambot, Wilmots, Nyssen, Lioka Lima, Merlen, Loemba, Arslan, Bruggeman, Mouchamps, Cascio, Mouhli, Panepinto, Mputu, Bertaccini.

Pas d’absent pour cette première sortie.