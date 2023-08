SL 16 – RFC Liège : le succès est au rendez-vous auprès des fans rouge et bleu

S’il y a bien un rendez-vous que les fans rouge et bleu ont coché à l’annonce du calendrier de la saison 2023-2024, c’est le derby face au Standard de Liège. Certes, il s’agit de l’équipe des U23 mais la rivalité est bien présente et ce retour du RFC Liège à Sclessin (le match n’aura exceptionnellement pas lieu à Visé) s’annonce bouillant. Si certains fans préfèrent faire l’impasse sur ce duel, la plupart d’entre eux ne veulent le manquer pour rien au monde. Et nul doute que les supporters du bord de Meuse seront aussi présents en nombre. La manche aller a déjà lieu ce dimanche, lors de la deuxième journée de championnat de Challenger Pro League. Une chose est sûre, l’engouement est au rendez-vous. Dans un premier temps, le club rouge et blanc avait mis 600 tickets à disposition des supporters du Matricule 4. À peine la vente ouverte que tout était parti. La direction du RFC Liège a alors demandé à son voisin s’il était possible d’obtenir davantage de tickets. Un nouveau bloc a alors été ouvert et 700 places supplémentaires ont pu être octroyées, portant ainsi le total à 1300.