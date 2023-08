Le SL16 remporte le derby face au RFC Liège: "Nous devrons réagir dans les prochaines semaines"

Avec deux buts coup sur coup (dont une magnifique frappe des 30 mètres) durant le second acte, le SL16 infligeait à Liège sa deuxième défaite consécutive. Le penalty concédé par les joueurs de Gaëtan Englebert après le but de Bertaccini coûtait cher. “Les joueurs ont tout donné pour réagir, on ne peut rien leur reprocher. Cela fait deux fois que nous perdons des points suite à des erreurs d’interprétation de l’arbitre. C’est le tournant du match, alors que nous étions peut-être plus proches du 0-2", disait le mentor.

C’est finalement dans le camp des supporters de Sclessin que l’on entonnait un “Liège c’est nous”. Du côté des visiteurs, on retiendra tout de même le premier but du RFCL depuis son retour chez les pros et la volonté d’y parvenir. “Nous devrons maintenant réagir dans les prochaines semaines.”