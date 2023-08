Reno Wilmots va vivre un Standard – Liège… 28 ans après son père

Hasard ou coïncidence, ce dimanche, les deux clubs se retrouvent avec, sur la feuille de match du côté des Sang et Marine, un… Wilmots. Non pas Marc mais Reno, son fils de 26 ans, arrivé cet été de l’URSL Visé. “Ah bon, voilà que je l’apprends”, s’exclame le joueur à vocation défensive. “On n’en parle pas entre nous. Mon père ne vit pas dans le passé, il vit de projets et veut aller vers l’avant.”

Même s’il s’agit de l’équipe U23 du Standard, la ferveur d’un derby est bien présente.

En tribune, l’ancien entraîneur des Diables rouges devrait être de la partie. “Mon papa est très présent, il nous suit. Demain, si j’arrête le football et que je commence la pétanque, je suis certain qu’il viendra me voir. (sourire) Nous formons une famille très soudée. Après chaque match, nous discutons un peu mais pas plus qu’un autre qui parle avec son père.”

Bien intégré

Dès son arrivée, Reno semble s’être parfaitement intégré au groupe. “J’ai vécu une adaptation agréable. Tous les nouveaux ont été accueillis bras ouverts, il règne une excellente ambiance entre nous. C’est un plaisir d’entrer dans le vestiaire. En plus, l’environnement est très agréable.”

Habitué à jouer un rôle au cœur de la défense dans la Cité de l’Oie, Reno a été replacé au milieu de terrain par le staff. Un rôle qui lui convient assez bien. “J’ai été formé au milieu, je me suis vite senti à l’aise et les repères ont été faciles à retrouver, d’autant plus que j’ai pu effectuer toute la préparation ici. Je joue un peu un rôle de pare-chocs devant la défense. On me demande aussi d’être un peu dans le coaching pour aider mes partenaires.”

Le noyau

