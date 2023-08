Le RFC Liège pénalisé par l’arbitrage en ce début de saison : “Se battre avec les arbitres est devenu mission impossible”

Après le but de Jordan Bustin annulé pour un hors-jeu inexistant, c’est un penalty plus que litigieux qui a été sifflé pour le SL16 ce dimanche, alors que Liège menait 0-1 à Sclessin. “Nous étions plus libérés en deuxième période, avec du rythme et en jouant plus haut. En deux minutes de jeu, il y a eu un peu de laxisme et ce penalty converti, suivi d’une superbe frappe (NdlR : aux 30 mètres pour faire 2-1). Sur le penalty, on dégage la balle un peu lentement et le joueur tombe un peu facilement”, explique Benjamin Lambot, présent sur cette phase. “Se battre avec les arbitres aujourd’hui, c’est mission impossible. Il n’y a pas de télé, il n’y a pas de VAR, rien. Cela fait deux fois que nous sommes pénalisés.”

De son côté, Adriano Bertaccini, auteur du but liégeois, était formel : “Il n’y a pas faute, aucun contact. Même d’où je suis on voit qu’il n’y a rien du tout. Mais bon, nous devons faire avec…”

Si ces phases posent question, Liège sait aussi qu’il doit travailler de son côté pour concrétiser ses occasions. “C’est le début de saison. Nous devons nous libérer et faire tourner la chance de notre côté pour que tout aille bien. On se met un peu de pression inutile. Avec l’expérience, cette pression deviendra positive. Nous pensions démarrer notre saison ce dimanche, face à une équipe qui s’est créé peu d’occasions. Mais cela nous montre que nous avons encore du travail, surtout au niveau mental”, poursuit le défenseur expérimenté.

Malgré tout, on sent déjà une légère progression dans le jeu des Sang et Marine. “La première mi-temps était encore assez lente, avec la peur de commettre une petite erreur qui pourrait se payer cash. Mais par rapport au match face à Dender, on a vu de meilleures choses, surtout lors du second acte, où nous étions plus libérés. Si nous arrivons à jouer tout un match de cette manière, nous prendrons les points”, conclut Lambot.