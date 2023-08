Le RFC Liège a maîtrisé Ostende : “Nous avons empêché l’adversaire d’être dangereux”

Bien organisés, les Sang et Marine se sont créé de nombreuses occasions. “En première mi-temps, nous avons laissé peu d’espaces et nous avons eu de belles possibilités. Nous avons empêché Ostende de jouer et nous nous sommes projetés vers l’avant”, analysait Gaëtan Englebert.

"Voir que les occasions sont présentes nous fait très plaisir."

Cette fois, les Liégeois sont parvenus à rester totalement concentrés durant 90 minutes pour éviter d’encaisser et ainsi paniquer face à une équipe ostendaise, qui, il faut l’écrire, était d’un niveau bien en dessous. “Nous avons fait les petits efforts nécessaires et empêché l’adversaire d’être dangereux, poursuivait le technicien, qui voit un point à travailler majoritairement. “Nous devons encore nous améliorer dans le jeu défensif des onze joueurs pour donner le moins possible à nos opposants.”

Face aux Côtiers, tout comme au Standard la semaine dernière, le RFC Liège s’est créé de nombreuses opportunités et le score aurait pu être bien plus lourd. “Nous sommes conscients que nous n’aurons pas toujours autant d’occasions. Au haut niveau, nous devons être efficaces dans tous les secteurs et surtout dans les zones de conclusion, des deux côtés. Nous pouvions inscrire deux ou trois buts de plus mais voir que les occasions sont présentes nous fait très plaisir.”

Voilà en tout cas qui devrait permettre de lancer la machine rouge et bleu.