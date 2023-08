Après la pause, Bruggeman manquait un but tout fait et Ostende voyait un but annulé pour hors-jeu (contesté). Liège remportait ainsi sa première victoire professionnelle.

RFC Liège : Debaty, Nyssen, Lambot, Bustin, D’Ostilio, Wilmots, Mouhli (73e Merlen), Cascio, Mouchamps (90e+3 Lioka Lima), Bruggeman, Bertaccini (81e Loemba).

Ostende: Bossin, Vinck (46e Osifo), Tanghe, Basila, Laes, Omolo, Dewaele (90e Amade), D’Haese (41e Fuentes Garrido), Berte, Van Daele, Jung (61e Mebude).

Arbitre: M. Pirard.

Avertissements: Dewaele, Vinck, Mouchamps, Laes, Basila.

Les buts: 21e Mouchamps (1-0), 37e Bertaccini (2-0).