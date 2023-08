Jonathan D’Ostilio a livré une brillante prestation face à Ostende : “Je me suis totalement libéré”

Le capitaine liégeois a fait le travail défensivement mais s’est aussi montré important de l’autre côté du terrain, délivrant deux assists semblables. “Ce sont des moments qui font plaisir et apportent une satisfaction personnelle. D’autant plus que les deux semaines précédentes, j’apportais moins sur le plan offensif. Ici, je me suis totalement libéré, explique celui qui porte le brassard depuis plusieurs saisons maintenant. Le coach ne m’a jamais privé d’apporter offensivement mais il a fallu s’adapter à ce niveau. En tant que défenseur, on a d’abord tendance à vouloir fermer son couloir avant d’apporter offensivement.”

Deux assists sur une même rencontre ? Jonathan D’Ostilio a beau chercher, il ne se souvient pas d’un tel moment dans un passé récent. “Je pense que c’est arrivé très rarement. Le fait que ça arrive dans un moment délicat, après un zéro sur six, permet de libérer tout un groupe et de lancer la saison.”

Car oui, la saison des hommes de Gaëtan Englebert semble enfin lancée. C’est en tout cas ce que tous espèrent. Le début de campagne loupé semble enfin derrière, une philosophie de jeu est en place et seuls quelques ajustements peuvent encore avoir lieu. “Nous avons vu que tout se jouait sur des détails à ce niveau. Nous comprenons que nous devons forcer un peu la chance.”

Si les joueurs ont bien communié avec les supporters après la rencontre et que la joie était bien entendu présente sur tous les visages dimanche, elle restait contenue. Le groupe est bien conscient que le chemin est encore très long. “Ce n’est qu’une victoire. Il va falloir continuer sur cette lancée. Nous savons que ces trois points ne sont pas suffisants. Nous en voulons toujours plus, à l’image du club. La saison dernière, nous étions habitués à gagner. C’est plus compliqué à ce niveau, mais on a toujours envie de se battre et de ne pas subir durant 90 minutes.”