Marc Grosjean va affronter le RFC Liège, son ancien club : “Je vais retrouver des personnes que j’apprécie”

Marc, quel sentiment règne peu avant cette confrontation ?

”Celui du bonheur. En toute honnêteté, je suis très heureux de voir Liège évoluer à ce niveau. C’est un retour important dans le monde professionnel pour eux. Ils ont travaillé longuement, avec passion et courage pour y parvenir. Je suis content pour le président, tous les gens qui l’entourent et les supporters. Tous ces gens sont de vrais Liégeois qui donnent leur vie pour le club et qui ont permis de relancer la machine. Certes, il y aura un match de football mais samedi, je vais avant tout retrouver des personnes que j’apprécie comme Jean-Paul Lacomble, Gaëtan Englebert, Eric Deflandre, Pierre Drouguet et tous les autres.”

Quels souvenirs gardez-vous de votre passage (ou plutôt de vos passages) à Liège ?

”Le premier (NdlR : au début des années 2000) a été couronné d’un succès. Nous nous étions sauvés en D2 alors que je venais d’arriver. J’ai entraîné la saison suivante. En 2019, je regrette évidemment que l’aventure se soit terminée aussi rapidement mais j’ai appris à connaître certaines personnes que je retrouve avec plaisir aujourd’hui. Je retiens de ce passage un club qui voulait se stabiliser et se professionnaliser petit à petit. Je ne garde que les bons souvenirs. Les autres, j’en fais abstraction. À ce moment-là, les moyens n’étaient pas très importants mais on voyait que le club travaillait. J’ai notamment connu le retour à Wihogne, un moment important et historique.”

Entretenez-vous encore des relations avec des personnes de Rocourt ?

“Le président a toujours suivi ma trajectoire et nous communiquons parfois par SMS. Il ne manque pas de m’envoyer un message après une signature de contrat ou un bon résultat, par exemple. Et moi de même. Malheureusement, nos emplois du temps font que nous ne sommes plus rencontrés. Je suis par contre très proche de Pierre Drouguet. Nous pouvons dire que nous sommes de vrais amis. Quand je vais au centre-ville de Liège, je croise de temps à autre Neba Malbasa et quand j’assiste à un match de jeunes, Gaëtan Englebert est parfois sur le terrain. C’est toujours agréable de voir ce monde. Dans le football, on commence seul et on fait ensuite de belles rencontres. ”

En partant de Liège, pensiez-vous votre carrière de T1 terminée ?

”Pas du tout. Je l’ai imaginé après Seraing et ma parenthèse à Stockay, où je suis allé pour aider mon ami Jean-Pierre Dalla Costa (NdlR : le président). Je me suis dit que c’était le moment d’arrêter. J’avais d’autres priorités. Et puis, Deinze m’a contacté ; je n’ai pas refusé. Comme dit l’adage : il ne faut jamais dire jamais.”

Comment ce début de deuxième saison se déroule-t-il ?

”Plutôt bien. Nous méritons mieux que nos résultats actuels mais la construction du noyau est toujours en cours. Nous avons dû faire preuve de patience. Nous travaillons avec nos moyens et l’équipe évolue plutôt bien au niveau des principes et de la philosophie de jeu.”

Samedi, le match s’annonce serré entre deux équipes à trois points…

”Nous jouons à domicile donc nous voulons gagner. Nous avons un objectif de top 6 que nous voulons atteindre. Mais il est évident que ce sera un duel compliqué.”

Marc Grosjean a entraîné 7 titulaires de Liège

Le onze aligné par Gaëtan Englebert lors du match remporté face à Ostende a plutôt fait sourire Marc Grosjean. Parmi les onze joueurs titulaires, le Sprimontois en a eu sept sous ses ordres. “Kevin Debaty est arrivé la même saison que moi, après le départ de Kakou (NdlR : Romain Matthys). Jonathan D’Ostilio, que j’ai connu, est le capitaine exemplaire de cette équipe. Benoit Bruggeman était en ballottage constant, il a rejoué avec moi. Il y avait aussi Damien Mouchamps. À Seraing, j’ai côtoyé Mouhli et Cascio. Je les ai appréciés mais ils n’ont pas joué beaucoup. Et sur le banc face à Ostende, il y avait aussi Benjamin Van den Ackerveken”, explique Grosjean. Mais celui qui l’a rendu le plus fier est sans aucun doute Jordan Bustin. “Je suis heureux de le dire aujourd’hui : c’est moi qui ai installé Bustin en équipe première. Il faisait partie du noyau et je voyais en lui un gros potentiel.”