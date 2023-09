Mais au quart d’heure, Bertaccini remettait les siens à niveau après avoir roulé Schuermans dans la farine (1-1).

L’équilibre dans les échanges s’installait alors jusqu’à la pause, les occasions de but devenant du coup une denrée très rare, à l’exception d’un envoi de Wilmots détourné de toute justesse par Miras Blanco (44e).

En seconde période, les Flandriens haussaient d’emblée le rythme et leur travail de sape se voyait récompensé à la faveur d’un bel effort individuel de Staelens (2-1).

Au pied du mur, Liège se montrait à nouveau dangereux par Bruggeman (69e ,79e et 84e) et Mputu (71e) mais la finition faisait défaut. Et comme souvent dans ces cas-là, l’adversaire tirait les marrons du feu, Van Landschoot scellant le sort des Liégeois d’une frappe imparable (3-1).

Deinze : Miras Blanco ; Staelens (90e+3 Kassimi), Lemoine (24e Prychynenko), Schuermans, Quintero, Hendrickx, De Schryver (46e De Ridder), Van Landschoot, Anne (46e Almenara), Janssens, Braken (68e Braken).

FC Liège : Debaty ; Nyssen, Lambot, Bustin, D’Ostilio, Wilmots (89e Lieko Lima), Mouhli (62e Merlen), Cascio (68e Mputu), Mouchamps (89e Cavelier), Bruggeman, Bertaccini.

Arbitre : M. Letellier.

Avertissements: Bustin, Prychynenko.

Les buts : 3e De Schryver (1-0), 15e Bertaccini (1-1), 61e Staelens (2-1), 85e Van Landschoot (3-1).