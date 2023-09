Jordan Bustin a été lancé en équipe A de Liège par Marc Grosjean : “À ce moment-là, je ne pensais pas au monde pro”

Bien entendu, le défenseur est très reconnaissant et n’oubliera pas de sitôt ses débuts chez les adultes en rouge et bleu. “Marc Grosjean est un excellent coach qui m’a donné confiance. Il n’était pas responsable des résultats que nous obtenions à l’époque. À Deinze, il fait du très bon boulot.”

À ce moment-là, le monde professionnel semblait bien lointain pour lui. “Je ne pensais pas à cela. Je ne me projetais pas, même s’il est évident que le haut niveau est l’objectif de tout joueur.”

Pourtant, au fil du temps, Bustin a grandi et est devenu un pion incontournable dans l’échiquier sang et marine. “J’ai pris de l’expérience, de la confiance et de la maturité. Je veux m’améliorer année après année. J’ai aussi appris à mieux communiquer avec mes coéquipiers, ce qui était assez compliqué au début, surtout lorsqu’on est jeune et de nature assez réservée.”

En plus d’accomplir son devoir sur sa ligne, le Liégeois a déjà rapporté quelques unités précieuses à l’équipe. “C’est sans doute là que j’ai le plus progressé. Lors de la première saison, interrompue par le Covid, je n’ai pas marqué. Chaque année, j’améliore mon compteur. J’avoue que j’aime beaucoup les têtes offensives. C’est une de mes qualités, alors je joue avec ça.”

Sous contrat jusqu’en 2026, Jordan Bustin ne se voyait pas ailleurs qu’au RFCL cette saison, malgré les offres sur la table. “Je suis à fond dans le projet. Je veux prouver que le club a sa place à ce niveau et que j’ai la mienne dans l’équipe.”

Le noyau : Debaty, Lejoly, Mpenza, Bustin, Van Den Ackerveken, Nyssen, D’Ostilio, Lambot, Lioka Lima, Loemba, Massart, Wilmots, Merlen, Arslan, Bruggeman, Mouchamps, Mouhli, Cascio, Cavelier, Mputu, Bertaccini, Panepinto.

Pas d’absent pour ce duel.