Lucca Lucker et son histoire avec Bruges : “Ma famille est fan du Cercle”

Arrière-gauche de formation, il est capable de jouer sur tout le flanc. “Je respecterai toujours les choix du coach. Je préfère évidemment jouer derrière mais grâce à mon passage au Cercle de Bruges, je peux jouer plus haut et même me montrer plus offensif.” Après deux saisons marquées par une lourde blessure au genou, Lucca a effectué son retour sur le gazon en 2022. “Ce moment n’est plus dans ma tête. Je ne sens plus rien. Je vis cela comme si j’avais été simplement malade. Cette blessure m’a même rendu plus fort mentalement.”

Ce vendredi, les Sang et Marine affrontent justement Bruges. Et plus précisément les jeunes du Club. La jeune formation du club numéro 1 de la ville, Lucca Lucker la connaît très bien puisqu’il y a joué durant deux saisons en équipes d’âge, entre deux passages au Cercle. “Je connais tout le monde au Cercle. Mais contre le Club, je veux gagner. Liège a besoin de points qu’il mérite et il doit faire la différence à domicile. De plus, ma famille supporte le Cercle, alors ce match est très important.”

Pour lui, rejoindre l’Old Club était tout simplement une évidence. “Lorsque mon agent m’en a parlé, je n’ai pas hésité une seconde. Je connais ce club depuis ma jeunesse et mon frère est ami avec plusieurs supporters. On sait que les fans de Liège et du Cercle de Bruges sont proches. ”

Autant dire que Liège aura besoin de joueurs en forme et avec plein de volonté ce vendredi pour rendre la meilleure copie et (re) lancer la machine.

Le noyau : Debaty, Lejoly, Mpenza, Bustin, Van Den Ackerveken, Nyssen, D’Ostilio, Lucker, Lambot, Lioka Lima, Loemba, Massart, Wilmots, Merlen, Arslan, Bruggeman, Mouchamps, Mouhli, Cascio, Cavelier, Mputu, Atteri, Bertaccini, Panepinto.