Adriano Bertaccini était en pleine forme face au Club Nxt : “Je me suis senti plus libre”

Par deux fois, Bertaccini a été parfaitement servi par Yannick Loemba, dans un rôle plus offensif que d’habitude. “Il a un style de jeu différent. Je me suis senti plus libre, les défenseurs ne me suivaient pas beaucoup, notamment grâce aux mouvements de Yannick, qui n’est jamais resté statique. Nous avons su la veille du match que nous jouerions de cette manière et ça a porté ses fruits.”

"Tout le monde s’est surpassé, même les remplaçants.”

Sur le premier but, on pensait peut-être que la dernière touche était signée Jordan Bustin mais c’est visiblement bien l’attaquant qui a fait le travail… sans que ce ne soit sa première intension. “Je ne l’ai pas vraiment fait exprès. J’effectue une remise et, quand la balle retombe, je la vois dedans.”

Malgré un premier quart d’heure compliqué, Liège a montré que sa place en Challenger Pro League était loin d’être usurpée. Jeu offensif, rapide, précis… Tous les ingrédients étaient réunis. “Nous avons répondu de la meilleure des manières, poursuit l’attaquant. Bruges n’a pas été dangereux par la suite. Tout le monde s’est surpassé, même les remplaçants ont apporté beaucoup.”

Reste maintenant aux Sang et Marine à montrer qu’ils sont capables d’enchaîner les résultats et les prestations d’un tel niveau, durant 90 minutes, face à des adversaires qui seront peut-être encore plus costauds. Car la suite du calendrier des Liégeois n’est pas tendre avec Beveren, Lommel, le Patro Eisden et Zulte-Waregem au programme.