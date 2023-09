Yannick Loemba a toujours l’énergie nécessaire pour aider devant

Prendre place sur le banc et attendre son tour n’a pas été facile à vivre pour celui qui a joué un rôle important dans la montée. “Si je dis que ce n’était pas difficile, je mens. Mais en tant que professionnel, on doit accepter et saisir sa chance pour pouvoir poser des problèmes au coach au moment de coucher son prochain onze de base. Nous n’avons pas un noyau très large et tout le monde doit rester concerné.”

"Je ne suis pas là pour briller mais bien pour faire briller les attaquants."

Sur la pelouse avec Ryan Merlen et Reno Wilmots, Yannick Loemba a été replacé dans un rôle plus offensif qui lui a rappelé quelques souvenirs du passé. Depuis son arrivée à Liège, on avait pourtant l’habitude de le voir dans une position de milieu défensif. “J’étais dans le pressing haut. J’obligeais Bruges à jouer vite et à commettre des erreurs.”

Dans cette position, il a pu aider son coéquipier Adriano Bertaccini à trouver plus facilement le chemin des filets en le rendant plus libre et en lui créant des espaces pour s’exprimer. “Nous n’avons pas beaucoup joué ensemble, même lors des entraînements, explique Loemba. Je ne suis pas là pour briller mais bien pour faire briller les attaquants. C’est comme avec Jérémy Perbet, ça nous faisait plaisir de le voir marquer. Adriano Bertaccini est là pour faire ce qu’il sait et il peut créer de la profondeur, ce qui est très intéressant pour moi.”

À Beveren, Gaëtan Englebert ne devrait pas apporter de grands changements dans son onze de base et Yannick Loemba devra à nouveau montrer de quoi il est capable, face à un prétendant à la montée, cette fois.

Le noyau : Debaty, Lejoly, Mpenza, Bustin, Van Den Ackerveken, Nyssen, D’Ostilio, Lucker, Lambot, Lioka Lima, Loemba, Massart, Wilmots, Merlen, Arslan, Bruggeman, Mouchamps, Mouhli, Cascio, Cavelier, Mputu, Atteri, Bertaccini, Panepinto.