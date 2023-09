Kevin Debaty retrouve son état de forme : “Face à Beveren, je me suis senti important et décisif pour la première fois cette saison”

Il est vrai qu’on semblait avoir retrouvé le Debaty avec toutes ses qualités : toujours attentif, sûr de lui, communicatif… “Je n’avais pas encore eu énormément de travail depuis le début de saison et je n’avais pas su me montrer à ma juste valeur. Les ballons arrivent plus vite et il y a aussi eu un manque de chance à certains moments. C’est la première fois que je me sens décisif et important. Cela prouve que je peux prester comme en Nationale 1 et que je n’ai pas perdu mes qualités.”

Le noyau liégeois n’est certes pas des plus larges mais Debaty sait que la concurrence est saine mais rude avec Antoine Lejoly, qui a lui aussi envie de prester. Rester concentré semble donc primordial pour éviter tout changement. “Je n’ai pas peur mais dans le football, tout peut arriver. Je travaille d’arrache-pied pour livrer une prestation telle que celle de la semaine dernière, poursuit-il. Je veux aider l’équipe à prendre des points mais nous formons un grand groupe qui gagne et perd ensemble. Tout le monde sera essentiel.”

Il ne faut bien entendu pas oublier que le dernier rempart affrontait son dernier club, avant de signer à Liège. “Il est évident qu’on a toujours envie de se mettre en avant quand on joue contre son ancienne équipe. Mais le club a beaucoup changé. J’avais à cœur de m’illustrer sans pour autant en faire de trop car je ne suis pas parti en mauvais termes. Ce que je voulais aussi, c’était montrer à Wim De Decker que je suis toujours là malgré mon âge. C’est lui qui m’avait installé comme titulaire à l’Antwerp l’année du titre. ”

Toujours est-il que la saison de Kevin Debaty semble enfin réellement lancée. Et avec un gardien à l’affût, une défense bien équilibrée, un milieu de terrain costaud et un jeune attaquant plein de fougue, la saison du RFC Liège pourrait devenir plus calme.