Liège va jouer contre les trois membres du Top 3 : “C’est le moment de voir ce que nous valons réellement”

La saison dernière, un revers face à Overijse avait également servi de déclic et lancé les Sang et Marine dans une série impressionnante de victoires. Ils seraient inspirés de se servir de cet exemple lors des trois prochaines semaines qui leur réservent des affiches face aux trois premiers du classement : Lommel, le Patro et Zulte Waregem. “Ces duels vont nous montrer ce que nous valons réellement”, poursuit le médian.

Liège aborde ces rendez-vous “dans les meilleures conditions” comme l’explique Gaëtan Englebert. Les Liégeois occupent la sixième place avant le début de la septième journée et peuvent jouer sans devoir obligatoirement regarder derrière eux. Ce classement, glané grâce à de beaux succès contre Bruges et Beveren, galvanise le groupe. “Personnellement, je n’ai jamais douté de nous. Il nous fallait juste un petit déclic pour nous lancer. On a dit que nous signions un mauvais début de saison mais nous avons toujours proposé un meilleur jeu que l’adversaire”, analyse Alessio Cascio.

Les Sang et Marine affichent une meilleure solidité défensive. La semaine dernière, ils ont parfois souffert au Freethiel mais ils n’ont pas craqué. Parfois avec un peu de réussite – celle qui leur a tant fait défaut lors des deux premiers matches – mais aussi grâce à la même solidarité affichée au cours de la défunte saison. “Beveren aurait encore pu jouer trente minutes, on n’aurait pas encaissé”, nous confiait un joueur à la sortie des vestiaires.

Gaëtan Englebert peut également désormais compter sur un banc fourni… et décisif. Alessio Cascio a inscrit le but de la victoire à Beveren suite à un bel effort de Mouhli, soit deux réservistes. “Cela nous permet de réaliser des changements qui apportent quelque chose, comme de la fraîcheur, sans perdre en qualité. Nous tenons donc mieux les matches dans la durée”, admet le coach.

Ce luxe ne sera pas superflu face à une équipe de Lommel, le leader actuel, qui brille par son réalisme offensif…

