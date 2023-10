Après un premier acte compliqué, les Liégeois ont donné tout ce qu’ils avaient en deuxième mi-temps pour cadenasser l’adversaire et parvenir à s’imposer en pressant comme il le fallait. “En première période, nous avons voulu être attentistes et laisser le moins d’espaces possible en restant en place. Ça a été compliqué. Nous avons changé d’optique à la mi-temps et les joueurs ont répondu présent à tous les niveaux”, explique Gaëtan Englebert.

À la pause, le staff a réalisé quelques changements tactiques nécessaires qui, comme souvent, ont payé. “Nous étions un temps en retard sur les duels et les deuxièmes ballons. Ça ne peut pas arriver. Les joueurs l’ont compris. Nous avons demandé à Loemba de jouer autrement qu’en première période et ceux qui sont montés ont apporté un plus. ”

guillement Abian mérite sa place de titulaire depuis deux mois.

Car à Liège, comme c’était déjà le cas la saison dernière, le collectif joue un rôle primordial. “Nous n’avons pas 11 joueurs mais bien 18 et ceux qui ne sont pas sur la feuille. Le staff fait des choix mais ceux qui montent au jeu montrent qu’ils ont le niveau. Le principal est que chacun ait l’envie nécessaire lorsqu’il monte sur le terrain. ”

Des choix, Gaëtan Englebert en fait chaque semaine et il réserve parfois quelques surprises, à l’image de la titularisation du jeune Abian Arslan, à la place de Ryan Merlen, légèrement blessé. “Abian mérite sa place depuis deux mois. En face, il y avait un joueur qui recevait beaucoup de ballons sans trop bouger. Abian joue à Liège depuis quelques saisons mais c’est incomparable avec le top niveau qu’il a affronté aujourd’hui. C’est normal que ce soit parfois difficile mais il a montré que balle au pied, il est capable d’être dangereux et d’éviter les adversaires. ”

Grâce à cette victoire, Liège revient à trois points à peine du leader, avant des déplacements compliqués au Patro et à Zulte Waregem.