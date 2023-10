Le RFC Liège doit apprendre à mieux entamer ses matchs : “Nous devons mettre de l’intensité dès le départ”

En défense, Benjamin Lambot est l’un des piliers de la formation liégeoise et joue un rôle important sur la pelouse mais aussi dans l’encadrement. Face à Lommel, il n’a sans doute pas réalisé sa meilleure prestation, mais il s’est bien rattrapé en inscrivant le but égalisateur. “En première mi-temps, nous étions un peu perdus. C’était compliqué au niveau des relances. Nous n’avons pas eu beaucoup de duels à remporter, mais la mi-temps nous a fait du bien. Nous avons pu parler et se libérer”, explique-t-il.

Comme c’est déjà arrivé cette saison, Liège semble avoir laissé l’adversaire prendre le dessus et même inscrire un but avant de se réveiller. “Chaque fois que nous sommes menés, nous retrouvons le Liège auquel nous avons été habitués. C’est un peu problématique. Nous devons travailler ce point, poursuit le défenseur. Le match doit commencer avec de l’intensité dès la première minute, surtout à la maison. Nous devons jouer plus haut, aller chercher l’adversaire. Dimanche, il y avait peut-être la pression du leader, mais notre réaction a été importante, avec un peu plus d’agressivité, un pressing plus haut et une attaque vers nos supporters.”

"Nous formons une équipe de copains, nous sommes tous ensemble.”

Pour entamer la partie, Gaëtan Englebert avait pourtant demandé à ses joueurs d’être attentistes, au lieu de mettre la pression directement. Un choix risqué qui semble avoir porté ses fruits. “L’année dernière, nous étions conquérants. Cette année, nous devons agir autrement en fonction de l’adversaire. Face à Lommel, nous ne voulions pas nous mettre trop vite en danger, nous voulions un peu attendre, mais nous l’avons mal géré. À la mi-temps, nous n’avions plus rien à perdre donc il fallait aller chercher plus haut.”

Les Sang et Marine doivent donc apprendre à jouer libérés, sans trop réfléchir. “Dès qu’on se pose des questions, on doute, on veut le ballon à moitié, on est moins confiant. On doit essayer d’oublier cela et se focaliser sur nos qualités. Nous formons une équipe de copains, nous sommes tous ensemble.”