Liège ne tombe pas dans l’euphorie après ses 3 victoires consécutives : “On ne voit pas plus loin que le prochain match”

Il ne s’agit pas d’une modestie trop prononcée. Depuis quinze mois, l’ensemble du club ne tient pas de discours euphorisant et préfère parler de court terme. Cette politique peut paraître compréhensible, tant le public est capable de s’enflammer dans un sens ou dans l’autre selon la tendance des résultats sportifs. “Nous, le staff et les joueurs, devons simplement profiter du moment présent. Certains étaient encore en D2 amateurs il y a quelques années et doivent savourer ces instants dans le foot professionnel et tout faire pour que cela dure le plus longtemps possible”, poursuit l’entraîneur.

Gaëtan Englebert, fort de sa longue expérience, est également parfaitement conscient que claironner de trop hautes ambitions peut rapidement s’avérer piégeux. “Après la divulgation du calendrier, certains affirmaient déjà que nous aurions sept points après les trois premiers matchs et que nous souffririons vers la fin du mois de septembre. C’est tout l’inverse qui est en train de se passer…”

Sur la pelouse du Patro, les Liégeois peuvent espérer prolonger leur série. L’an dernier, ils avaient pris une belle unité dans le Limbourg. Depuis, Eisden a prouvé disposer de moyens financiers supérieurs, comme l’atteste le recrutement de Stef Peeters, sans pour autant ressembler à un ogre de la série. “Cette équipe a gardé les mêmes principes au niveau de la mentalité mais y a ajouté des qualités individuelles. Le Patro joue pour le résultat et rien d’autre”, termine le coach.

Le noyau

RFC Liège : Debaty, Lejoly, Lambot, Van Den Ackerveken, Nyssen, D’Ostilio, Bustin, Lioka Lima, Wilmots, Loemba, Lucker, Massart, Merlen, Mouchamps, Mouhli, Cascio, Bruggeman, Arslan, Cavelier, Bertaccini, Atteri, Mputu, Panepinto.