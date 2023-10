Le RFC Liège est passé d’oiseau pour le chat à lion de la Challenger Pro League

Mais finalement, le groupe de Gaëtan Englebert a rapidement fait taire ses détracteurs en signant un brillant 12 sur 12 face à de belles formations telles que le Club Nxt, Beveren, Lommel ou encore le Patro Maasmechelen. “Mais attention, ça peut aller très vite dans l’autre sens”, ne manque pas de souligner le capitaine Jonathan D’Ostilio, qui garde bien les pieds sur terre.

Ce samedi, c’est à Zulte Waregem, une autre équipe du top 3, que les Sang et Marine (4es avant les résultats de ce vendredi soir) devront tenter de créer l’exploit. “Le classement actuel nous permet d’aborder les matchs plus sereinement mais nous avons toujours cette envie de faire mieux et de viser plus haut”, poursuit le plus ancien du groupe.

Si l’on cherche à comprendre ce qui a changé en quelques semaines au Football Club Liégeois, on peut trouver quelques explications.

Plus de concurrence

L’arrivée tardive d’Atteri et de Lucker a apporté de la concurrence dans le groupe. Chaque semaine, Gaëtan Englebert peut se permettre de laisser quelques joueurs en tribune et de pondre un onze de base qui n’est pas toujours celui attendu. “Il fallait de la concurrence, dit D’Ostilio. Le coach doit faire des choix, à nous de les rendre difficiles. Il faut se remettre en question chaque semaine et pas se reposer uniquement sur la prestation du week-end.”

Un discours convaincant

Après le match perdu à la RAAL, le président Jean-Paul Lacomble s’est adressé aux joueurs. Un discours qui semble avoir porté ses fruits. “Nous savions qu’il ne venait pas pour nous féliciter, mais nous savions aussi qu’il croyait en nous. Ce message nous a fait comprendre davantage que nous devions lui montrer qu’il avait raison.”

Une adaptation (presque) terminée

En arrivant en Challenger Pro League, le RFC Liège a vu se dresser devant lui des adversaires plus costauds, proposant un jeu plus rapide. Tout ou presque était nouveau pour une équipe dans laquelle peu de joueurs avaient déjà connu ce niveau. “Il a fallu un temps d’adaptation au niveau de jeu mais aussi à la présence des caméras au bord des terrains, etc. Heureusement, l’ambiance générale du groupe n’a pas changé. Elle reste très familiale, même si nous ne sommes plus dans le monde amateur.”