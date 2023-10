La chronique de Christophe Franken : le FC Liège, un vent de fraîcheur (provisoire) sur le foot pro en Belgique

La logique a finalement été respectée dans une rencontre équilibrée où l’efficacité de Zinho Gano a fini par faire la différence en fin de partie (1-0). Mais voir les Sang et Marine regarder les Waregemois dans les yeux au stade Arc-en-ciel avait quelque chose de rafraîchissant.

Le FC Liège rappelle le football d’avant. Parce que le club travaille avec des méthodes d’un autre temps. Contraint et forcé par un budget très limité. Contrairement à la majorité des 28 clubs professionnels en Belgique (en enlevant les quatre équipes U23), l’équipe basée à Rocourt ne peut pas compter sur un riche investisseur étranger.

Inconcevable de faire une “Stef Peeters”

La direction ne compte que sur des sponsors locaux et un président, l’avocat Jean-Paul Lacomble, dont la fortune est incomparable avec les standards en vigueur dans le football belge ces dernières années. En montant de Nationale 1 en Challenger Pro League, les dirigeants ont été surpris de voir à quel point il était difficile de rivaliser financièrement avec les clubs détenus par de riches étrangers.

À Liège, il est inconcevable de donner un salaire annuel de 500 000€ par an à un joueur, comme l’a fait le Patro Eisden, un autre promu du football amateur, à l’ancien Eupenois Stef Peeters. Avec l’aide de son propriétaire anglais. Pour recruter, les Sang et Marine auraient voulu recruter dans les séries professionnelles mais c’était trop cher. Il a fallu prendre quelques bons éléments actifs en amateur, grâce notamment au flair du coach Gaëtan Englebert, et miser sur la cohésion d’un groupe formé depuis plusieurs saisons. Comme avant, dans le foot des années 80 et 90.

Et ce qui rend tout cela rafraîchissant, c’est que ça marche plutôt pas mal. Malgré la défaite à Waregem samedi, Liège compte quinze points après neuf journées, ce qui place le club en première partie de tableau, loin de la zone rouge, l’unique objectif de la saison.

Une belle histoire pour l’instant. Mais la direction liégeoise est consciente que ce plan vintage n’est pas viable sur le long terme. Pierre François, le directeur général du Matricule 4, et le reste des dirigeants cherchent des investisseurs plus riches. Sans fermer la porte aux étrangers. Parce que ce football d’avant peut venir pointer le bout du nez chez les pros mais pas bien longtemps. Juste assez quand même pour sentir une légère brise de nostalgie venue de Rocourt.