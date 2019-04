C’est la tête basse que les Tubiziens ont quitté la pelouse.

« La première période nous a tués. Il n’y avait pas assez de pressing, la circulation de balle était trop lente. Les 45 premières minutes ont déterminé toute la rencontre », lançait Tom Rosenthal après la défaite 0-3 concédée.

Les Tubiziens se sont réveillés après la pause, mais c’était trop tard. « Le coach nous a dit qu’un but pouvait relancer la partie, qu’il fallait être plus agressif et presser plus haut notre adversaire. On a eu les occasions mais ce n’est pas rentré. Nous avons été dix fois meilleurs en deuxième mi-temps ».