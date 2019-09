KSV Roeselare a formé un recours contre le jugement de déclaration de faillite. Ce dossier sera examiné par le Tribunal ce mardi 17 septembre. Entretemps, la gestion du club est légalement transférée au curateur. Celui-ci a fait savoir au club et à la Pro League qu’il refusait catégoriquement toute activité du club à tout le moins jusque la comparution de la semaine prochaine.

Afin d’éviter un possible déséquilibre sportif entre les différents clubs de Proximus League, le manager du calendrier et le management de la Pro League ont envisagé d’approcher le club de Virton afin d’obtenir son accord pour une remise du match.

La Pro League vient de recevoir du CEO du club gaumais la réponse suivante: "Nous étions ouverts à l’idée de rejouer le match à une date ultérieure mais seulement si nous ne nous pénalisions pas dans le processus. Or, les trois dates que vous nous avez proposé sont problématiques. La raison majeure est que notre entraîneur, Mr Dino Toppmöller, est absent le 24 Septembre, 30 Octobre et 3 Décembre dans cadre de l’obtention de son diplôme Uefa Pro. Vous comprendrez qu’il n’est pas envisageable pour nous de disputer une rencontre de championnat sans notre T1 sur le banc…"

Le match de ce dimanche sera donc perdu par KSV Roeselare par forfait conformément au Règlement.