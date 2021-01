Le RWDM et l’Union Saint-Gilloise se retrouvent pour le troisième derby de la zwanze de la saison, ce samedi soir. Une appellation "zwanze" ("blague" en bruxellois) qui, aujourd’hui, n’y ressemble plus vraiment. L’époque bon enfant de Bossemans et Coppenolle qui a animé l’histoire des deux clubs est révolue. Laissant place aujourd’hui à du mépris, voire de la haine entre les supporters des deux camps…

Mais comment en est-on arrivé là ? C’est ce que nous avons essayé de comprendre avec Olivier Mottar ("Ole"), leader du MCF (Moleenbeek Casual Firm) en compagnie de Marc Franco, et de Kostas, membre influent des Union Bhoys pour le matricule 10.

Messieurs, qu’est-ce que ce match entre le RWDM et l’Union signifie pour vous ?

(...)