Le derby entre le RWDM et l’Union c’est ce samedi. La tension monte, l’excitation aussi et le match est déjà le sujet de conversation principal des supporters des deux camps, mais aussi des anciens joueurs molenbeekois et saint-gillois. Encore plus dans le chef de ceux qui ont eu l’honneur de porter le maillot des deux clubs. C’est le cas des frères Cabeke, adulés par les supporters des deux camps, véritables défendeurs du football bruxellois.

Deux passionnés qui attendent ce derby avec impatience et qu’ils suivront pour la première fois depuis les tribunes, eux qui ont quitté le RWDM il y a quelques mois à peine. “Ce match, il n’est pas spécial que pour moi, il l’est pour tous les supporters et les gens de Bruxelles. C’est LE derby bruxellois, celui entre les deux vrais clubs de la capitale puisqu’Anderlecht n’est pas vraiment bruxellois. Le RWDM et l’Union, ce sont des générations de supporters qui se succèdent, connaissent le club et son histoire”, lance Geoffrey.