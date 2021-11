Le RWDM et le Lierse ont fait match nul, 3-3, dans leur rencontre comptant pour la 11e journée de 1B Pro League.

Les Bruxellois avaient réussi à obtenir une avance de deux buts, mais peuvent finalement s'estimer heureux avec un point. Le RWDM a rapidement pris le dessus avec deux buts de Nzuzi (13e et 18e), mais le Lierse est revenu via Hendrickx (22e) puis Abdallah (66e). Limbombe a ensuite mis les visiteurs aux commandes (73e) avant que Nangis ne sauve un point pour Molenbeek (82e).

Au classement, le Lierse est 3e avec 16 points. Le RWDM, avec 3 points de moins, est 6e.

Virton (1-3 à Lommel vendredi) et Mouscron (2-0 contre Deinze samedi) ont empoché des victoires importantes dans la course au maintien. Les deux clubs talonnent le RWDM avec 12 et 9 points.