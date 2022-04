Il y a sept ans, le RWDM renaissait de ses cendres, sous l’impulsion d’un Thierry Dailly déterminé et porté par l’envie de faire renaître le club aux quatre lettres magiques. Une renaissance faite de tumultes, de nombreux rebondissements et d’obstacles que l’actuel président du club molenbeekois et son équipe de passionnés ont traversés avec brio.

De la promotion (l’actuelle D3 ACFF) à ce barrage pour la montée en D1A, nous avons retracé ces sept années d’une folle aventure, d’un pari fou qui pourrait bien devenir réalité d’ici quelques jours : revoir le RWDM au sein de l’élite du football belge.